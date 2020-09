Free relance son offre 80Go à 12,99€/mois à la veille des French Days

Passons maintenant à l'enveloppe internet mensuelle qui renferme 80 Go de datas en 4G+. Ils sont utilisables en France métropolitaine pour naviguer sur le web, télécharger des applications et regarder des vidéos. Si vous comptez voyager en Europe ou dans les DOM, les appels et SMS/MMS resteront illimités depuis ces zones. Vous obtiendrez aussi 8 Go d'internet pour ces zones. Enfin, le réseau FreeWifi vous sera ouvert en illimité au sein de l'Hexagone.