Bon plan forfait mobile : la série Free 80 Go à 13,99€/mois joue les prolongations

Cette promotion est valable jusqu'au 16 septembre prochain pour tous les nouveaux clients Free. Le forfait en question est sans engagement de votre part. Vous aurez donc le choix de résilier à n'importe quel moment. Notez bien que le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. La résiliation pourra être effectuée dans le but d'éviter cette hausse.

Le contenu de ce forfait Free est à la fois classique et efficace. Nous y retrouvons les appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Ces modalités sont également valables pour les SMS et les MMS sont uniquement illimités vers tous les opérateurs en métropole.

Pour internet, vous pourrez compter sur une enveloppe mensuelle de 80 Go de datas en 4G+. C'est largement suffisant pour naviguer sur le web et regarder des vidéos à un rythme effréné.