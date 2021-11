300 Go pour 13,99€ ? Dernières heures pour profiter du forfait mobile B&You pour le Black Friday 🔥

Si les utilisateurs français de smartphones restent selon les études très mesurés dans leur consommation d'internet mobile, certains ont par contre d'importants besoin. Pour travailler par exemple et consulter des fichiers partout où ils se trouvent mais également pour jouer en ligne à leurs jeux mobiles préférés ou regarder des heurs de vidéo en streaming sur la plateforme de leur choix.

B&You répond à ces demandes en proposant à l'occasion du Cyber Monday un forfait comprenant pas moins de 300 Go de data. Impossible ou presque d'atteindre ce palier qui vous permet de profiter véritablement de votre smartphone en mobilité mais aussi de l'utiliser comme modem d'appoint pour votre tablette ou votre PC. Plus besoin de courir après un accès Wi-Fi, votre smartphone équipé d'un forfait B&You vous permet d'accomplir l'intégralité de vos tâches quotidiennes.

Vous profitez également du réseau 4G Bouygues Telecom, qui couvre la quasi intégralité du territoire métropolitain et permet d'atteindre des débits très importants, en ville comme à la campagne.

En plus de la connexion internet en France et des 20 Go utilisables chaque mois dans les DOM et en Europe, vous bénéficiez également des appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine.

Enfin cette offre à un prix dérisoire vu ce qu'elle contient est sans engagement. Si vous n'êtes pas satisfaits dans les prochains mois pour quelle raison que ce soit de votre offre, il est tout à fait possible de demander votre portabilité sans justification.