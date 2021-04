Forfait mobile : derniers jours pour profiter de l'offre B&You 200 Go à moins de 15€

Jusqu'à ce mercredi 21 avril 2021 inclus, les nouveaux clients Bouygues Telecom ont donc la possibilité de souscrire au forfait Very B&You à 14,99 euros par mois. Il s'agit d'une offre mobile qui ne nécessite aucun engagement de la part du futur souscripteur.



Le forfait en question comprends des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 200 Go avec le réseau 4G depuis l'Hexagone.



Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, les clients auront la possibilité de profiter de 20 Go de données comme s'ils étaient en France. Et pour couronner le tout, Bouygues Telecom offre un accès à la plateforme de streaming musical Spotify Premium pendant une durée de 2 mois.