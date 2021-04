RED by SFR explose les volumes de data sur ses forfaits mobiles BIG RED

RED by SFR profite des actuelles vacances de Pâques dans l'Hexagone pour proposer à ses nouveaux clients deux forfaits mobiles avec pas mal de data.

Le premier forfait mobile concerne une offre contenant 100 Go de données en 4G. Il contient aussi les appels et les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de 12 Go de données mobiles en Union Européenne et dans les DOM.

Le tarif du forfait correspond à cette offre est de 13 euros par mois.