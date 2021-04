Forfait mobile : la Série Free Mobile 70 Go à moins de 10€

Alors que RED by SFR a récemment fait parler de lui en suggérant deux forfaits Big RED de 100 Go et de 200 Go , Free propose un forfait avec moins de data mais tout aussi intéressant en termes de tarif.

Ainsi, le trublion des télécoms français permet de souscrire à son forfait 70 Go à 9,99 euros par mois, pendant une durée d'un an. À l'issue de la période de 12 mois, le forfait mensuel passera à 19,99 euros, avec 150 Go de données mobiles. L'offre étant sans engagement au-delà d'un an, il sera possible de choisir un autre opérateur si une autre offre similaire ou plus avantageuse est dévoilée.

Pour information, l'offre Free Mobile est valable jusqu'à ce mardi 20 avril 2021 inclus.