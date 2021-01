Forfait mobile : l'opérateur B&You lance une offre spéciale avec 130 Go !

Le forfait en question est disponible pour tous les nouveaux clients qui choisissent d'ouvrir une ligne Bouygues. Cette promotion est valable jusqu'au 26 janvier 2021 à 23h59. L'offre est sans engagement de votre part, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment. Pour l'activation de la carte SIM, comptez 10€ supplémentaires au moment de la souscription.

Commençons par le gros morceau : la 5G. Pour en bénéficier, vous devez impérativement posséder un smartphone compatible. N'hésitez pas non plus à consulter notre article pour vérifier si votre ville de résidence est couverte. Une vingtaine sont actuellement concernées. L'enveloppe internet mensuelle s'élève à 130 Go dont 15 Go utilisables en Europe et DOM.

Avec un tel volume, vous pourrez naviguer sur le web sans compter chez vous comme en déplacement. C'est également parfait pour télécharger des applications ou utiliser un GPS au quotidien.