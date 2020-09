Encore quelques heures pour profiter du forfait B&You 100 Go à 15,99€/mois

Ce forfait B&You est accessible à tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 23 septembre 2020 à 23h59. Il s'agit d'une offre sans engagement ni augmentation du prix. Ainsi, vous pourrez toujours résilier sans frais supplémentaires si vous trouvez mieux ailleurs. Enfin, vous devrez débourser 10€ au moment de la souscription pour l'activation de votre nouvelle carte SIM. Passons au contenu de cet abonnement.

Avec ce forfait, vous bénéficierez des appels et SMS illimités en France métropolitaine, vers l'Hexagone ainsi que les DOM. De leur côté, les MMS se contenteront d'être illimités uniquement vers la métropole. Maintenant, si vous souhaitez partir en vacances dans un autre pays européen ou dans les DOM, sachez que les appels et SMS/MMS resteront illimités vers ces zones et la France métropolitaine.