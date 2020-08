Bon Plan B&You : le forfait téléphonique avec 100Go de data en promo à 13,99€/mois !

Jusqu'au mercredi 26 août 2020 inclus, les nouveaux clients Bouygues Telecom ont donc la possibilité de souscrire à ce forfait mobile mensuel à 13,99 euros.



Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France et d'un internet mobile de 100 Go avec une couverture réseau en 4G depuis la France métropolitaine.



Si vous voyagez à l'étranger, il vous sera possible de profiter de 10 Go de data comme si vous étiez en France.



Pour la carte SIM, l'opérateur prélèvera la somme de 10 euros sur le compte bancaire et le client pourra conserver gratuitement son numéro de mobile actuel.