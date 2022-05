A moins de 5€, voici le meilleur forfait mobile du moment

Outre cette enveloppe de données modulable selon vos besoins (qui vous octroie toujours 10 Go de données depuis l'Union Européenne/DOM), le petit forfait de Prixtel ne manque pas d'autres arguments pour convaincre.

Vous retrouvez en effet les classiques appels et SMS/MMS illimités en France Métropolitaine mais également vers et depuis l'Union Européenne/DOM. Grâce au réseau 4G/5G de SFR, vous pourrez profiter de ces fonctionnalités et de votre enveloppe de données adaptée à vos besoins à peu près partout, sauf dans des zones extrêmement reculées.

Les forfaits Prixtel se veulent également neutres en CO2 et s'accompagnent de nombreuses options gratuites. On peut notamment citer le blocage des numéros surtaxés ou des abonnements multimédia, les appels Wi-Fi et 4G, ainsi que la messagerie vocale visuelle pour les détenteurs et détentrices d'iPhones.

Enfin, les équipes de Prixtel vous accompagneront à tout moment grâce à un service client efficace et réactif.