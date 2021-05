Samsung Galaxy S21 (+écouteurs) : Le TOP des smartphones à prix cassé pour les French Days

Ainsi, les Galaxy Buds Pro sont inclus et restituent une qualité sonore superbe. Les graves font preuve de profondeur et la réduction de bruit active vous isolera des sons parasites de votre environnement. Ils sont parfaits pour écouter de la musique et passer des appels. Par ailleurs, ces écouteurs sans-fil sont compacts, confortables et vraiment endurants. Enfin, ils résisteront aux éclaboussures et affichent une compatibilité parfaite avec la recharge sans-fil Qi.