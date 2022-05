Procurez-vous un super écran PC Gaming à prix cassé chez Fnac/Darty

Voyons maintenant ce que vaut l'écran Dell S2421HGF. Comme nous l'avons dit il s'agit d'une dalle TFT TN LED de 23,8" de diagonale, soit 60 cm. Elle affiche du Full HD avec une luminosité de 350 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1.

La latence à l'affichage est de 1ms MPRT ou 4ms GTG. La surface de l'écran a un revêtement dur 3H et un traitement anti-reflet. Il est doté de la technologie d'affichage AMD FreeSync Premium et il est compatibl e G-Sync. Il y a en plus une technologie anti-scintillement et lumière bleue pour préserver vos yeux.

Il est équipé de deux ports HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2. En utilisant ce dernier vous pouvez pousser la fréquence de rafraîchissement de vos jeux jusqu'à 144 Hz.