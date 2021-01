Offrez-vous un vidéoprojecteur Xiaomi au meilleur prix chez Fnac

L'appareil offre en effet une connectivité complète, avec notamment une compatibilité Bluetooth et Wi-Fi, mais aussi un port USB 2.0 et un HDMI. Par ailleurs, il tourne sous Android TV 9.0, ce qui vous permettra de télécharger vos applications favorites. Et pour certaines, ce ne sera même pas la peine, puisqu'elles seront directement intégrées, à l'image de Netflix, Disney+ ou Molotov.

Si le Xiaomi Mi Smart Compact est généralement vendu à près de 600 €, vous pouvez vous le procurer à seulement 339,99 € sur le site de la Fnac ! De plus, vous avez la possibilité de vous faire livrer l'article à domicile et de régler votre achat en trois ou quatre fois.