La souris gaming Razer Orochi V2 est à moitié prix !

Ces deux offres s'intéressent donc à une souris gamer sans fil de Razer, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Orochi V2. Cette souris assure des performances de haute volée qui n'ont pas à rougir d'une souris filaire grâce à un capteur optique 5G allant jusqu'à

18 000 DPI et une très faible latence pouvant être administrée via les technologies Razer HyperSpeed Wireless ou Bluetooth. Les boutons principaux sont équipés d'interrupteurs mécaniques qui leur offrent une grande réactivité et endurance.

Outre de solides performances, la Razer Orochi V2 promet une autonomie colossale de 950 heures pour de longues sessions de jeu sans jamais faillir. Elle se montre également hautement configurable, avec six boutons programmables, le support des macros et la technologie Razer HyperShift, permettant d'en booster encore la personnalisation, notamment au niveau des profils et des paramètres DPI.

Le tout est engoncé dans un écrin noir particulièrement élégant, qui a de plus le bon goût d'être ambidextre. En alliant cela à ses nombreuses options de configuration, et vous avez l'une des souris gamer les plus polyvalentes actuellement sur le marché. La Razer Orochi V2 se montre par ailleurs particulièrement compact, avec un poids de 14,3 grammes pour 15,5 cm de longueur, 9 cm de largeur et 5 cm de hauteur.