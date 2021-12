Le PC portable Lenovo IdeaPad 5 chute à moins 500€ chez Fnac

Cette offre s'intéresse donc à un PC ultra-portable de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle IdeaPad 5. Il affiche une dalle de 14" FHD (1 920 x 1 080) dotée d'un filtre anti-éblouissement couronnée d'une Webcam 720p. Dans son châssis, il embarque un processeur AMD Ryzen 5-5500U 6 cœurs cadencés entre 2,1 et 4 Ghz et 12 threads ; une carte graphique intégrée AMD Radeon Graphics, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Une fiche technique somme toute idéale pour le télétravail ou un usage quotidien. À noter que ce PC portable s'accompagne nativement d'une version familiale de Windows 10.

Côté connectique, le Lenovo IdeaPad 5 propose deux ports USB 3.1 Gen 1, un port USB 3.2 Gen1 Type C, un lecteur de carte SD, une prise combo micro casque, et supporte bien sûr le Bluetooth et le Wi-Fi 802.11 ax. Côté batterie, il embarque un modèle 3 cellules 56,5 Wh assurant une solide autonomie de 12 heures.

Le tout est engoncé dans un élégant écrin gris graphite particulièrement compact, d'un poids de 1,5 kg pour 32 cm de longueur, 20,8 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur une fois fermé. Son clavier extrêmement flexible ne comporte cependant malheureusement pas d'une fonction rétro-éclairage.