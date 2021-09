Mi Box S 4K : la box Android TV de Xiaomi tombe à moins de 50€ pour la rentrée

Au même titre que ses concurrentes, la Mi Box S de Xiaomi est un boîtier qui a été conçu pour celles et ceux qui ne disposent pas de la fonctionnalité Smart TV sur leur téléviseur.

Ce centre multimédia intelligent qui se branche directement sur la TV se présente sous la forme d'un boîtier qui mesure 10 cm de longueur, 10 cm de profondeur et 19 cm de hauteur ; pour un poids de près de 150 grammes. La Mi Box S permet de regarder des vidéos en 4K Ultra HD et en HDR, et est parfaite pour partager instantanément des vidéos et de la musique issues d'un smartphone ou d'une tablette.

Tournant sous le système Android TV, la box de Xiaomi donne la possibilité de retrouver les applications de streaming les plus connues du moment comme Netflix, Disney+, Youtube, myCANAL ou encore Prime Video. Avec la reconnaissance vocale, l'utilisateur peut demander à Google de rechercher des contenus sur les plateformes vidéo par l'intermédiaire de la télécommande fournie.

Concernant ses autres caractéristiques, la Mi Box S dispose d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 8 Go, de la norme Wifi et du Bluetooth.