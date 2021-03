Un excellent prix pour cet écran PC gaming Acer 27 pouces chez Fnac

Passons succinctement sur les modalités appliquées en ce moment par la Fnac. Vous pouvez compter sur la livraison à domicile ou le retrait en magasin offert. Le paiement en plusieurs fois est bien évidemment possible et le débit sera effectué lors de l'expédition du produit. Ce dernier est par ailleurs "Satisfait ou remboursé" et sa garantie est valable pendant deux ans.

Place aux spécificités techniques de cet écran PC incurvé conçu par Acer. Il possède une diagonale de 27 pouces (soit environ 68,5 centimètres) et une définition de 2560 x 1440 pixels. Pour ce qui est du taux de rafraichissement, il atteint 165 Hz et le temps de réponse de la dalle est d'à peine 1 ms.

Ces caractéristiques permettent à l'écran d'être parfaitement calibré pour les jeux vidéo. En effet, aucune latence ne viendra gâcher l'expérience du joueur et l'image sera toujours très détaillée. De plus, la technologie FreeSync d'AMD viendra éliminer les imperfections comme les déchirures visuelles et les visuels instables. Tout est fait pour garantir des phases de jeu parfaites.