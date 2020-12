Bon plan cadeau de Noël : le smartphone Sony Xperia 5 à -50% chez la Fnac

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de la Fnac, passons aux principales caractéristiques du Xperia 5.

Le smartphone de la marque Sony est équipé d'un écran HDR OLED Full HD+ de 6,1 pouces au format 21:9, d'un processeur Snapdragon 855, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via microSD) et d'une batterie de 3140 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android.

Pour la partie photo, le téléphone embarque un triple capteur de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 8 MP.