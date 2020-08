Soldes d'été : l'enceinte Libratone Too Graphite en baisse de prix !

La Libratone Too est une enceinte Bluetooth qui a pour premier atout d'être extrêmement compacte. Elle a le format d'une trousse ou d'une petite bouteille d'eau pour un poids de moins de 600 grammes. Vous pouvez ainsi l'emporter dans votre sac ou dans votre valise pour tous vos déplacements.

La marque a joué la carte de la simplicité et ne propose qu'un seul bouton tactile sur le dessus. C'est grâce à lui que vous pourrez lancer un titre, le mettre en pause, passer au morceau suivant mais aussi répondre à des appels directement sur l'appareil. Le tout avec un simple bouton, clairement identifiable. On a pas fait plus rapide et accessible sur un produit grand public.

Pour le son, l'enceinte embarque deux haut-parleurs assez puissants qui offrent un son dynamique et riche en basses, mais aussi une belle mise en avant des mediums. Le rendu audio est largement satisfaisant pour écouter en mobilité ses morceaux préférés joués en streaming depuis son smartphone ou sa tablette tactile ou en filaire grâce au port jack présent sur l'appareil. Une application compagnon permet d'affiner les réglages audio selon ses gouts, avec un égaliseur inclus.