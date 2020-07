Soldes : la Fnac casse le prix du pack Philips HUE 3 ampoules E27

Les ampoules connectées sont bien souvent les premiers accessoires que l'on évoque lorsque l'on parle de domotique. Et pour cause, tant ces appareils apportent un certain confort dans la maison. En effet, plus besoin de faire le tour de l'habitation pour gérer l'ensemble de ces lumières au plafond. Un seul bouton, un tap sur l'écran de votre smartphone ou encore une commande vocale suffit à tout allumer, tout éteindre ou à n'activer que l'ampoule de votre choix.

En effet, Philips a travaillé pour la gamme Hue a être compatible avec le plus d'assistants vocaux possibles. Vous utilisez chez vous des enceintes Amazon ? Alexa peut vous aider à gérer d'une simple phrase l'ensemble de vos luminaires. C'est pareil avec Google et Siri. Philip propose également une intégration réussie avec HomeKit, la plateforme domotique d'Apple qui vous offre un accès complet à vos ampoules depuis votre iPhone mais également votre Mac ou votre Apple Watch.

Vous pouvez avec ce pack d'ampoules équiper plusieurs pièces de votre maison. Elles vous proposent une intensité lumineuse allant de très forte avec une lumière blanche idéale pour se réveiller le matin à une ambiance bien plus feutrée tirant vers le jaune pour le soir. C'est vous qui décidez de la teinte et de l'intensité, selon vos envies, et Philips Hue vous propose divers scénarios à tester en fonction de l'heure de la journée ou de l'occasion.