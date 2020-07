Grosse promotion à la Fnac sur le smartphone Huawei P30 Lite XL à 279€

Le grand frère de la version allégée du P30 est un smartphone équipé d'un écran Full HD+ de 6,15 pouces avec une résolution de 2312 x 1080 pixels.

Il est aussi doté d'un processeur HiSilicon Kirin 710 Octo-Core, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 256 Go, d'une batterie de 3340 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

Du côté de l'appareil photo, on retrouvera un triple capteur arrière de 48 MP (f/1.8) + 8MP (f/2.4) + 2MP (f/2.4) et un capteur avant de 32MP (f/2.0).