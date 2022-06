Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro atteint un prix démesurément bas grâce à cette offre

Avec le Yoga Slim 7 Pro, Lenovo fait le parie de la portabilité en cumulant une autonomie assez folle de 10h avec un format parmi les plus faciles à transporter. Comptez une taille de 312,4 x 221,4 x 14,6-16,9mm (il est plus épais au niveau des charnières) pour 1,3kg, un véritable poids plume.

Sa beauté esthétique n'a d'égal que sa fiche technique qui laisse présager de grandes choses. On commence avec un processeur Intel Core i5-11300H Tiger Lake-H, fréquence de 3.1 GHz, quatre cœurs et un TDP de 15W. Ce dernier est accompagné de sa puce graphique Intel Iris Xe.

Afin d'assurer fluidité et confort, vous avez droit à 16 Go de RAM. Et pour la rapidité il y a un SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 11 64 bits. Vous allez pouvoir profiter de votre contenu sur son magnifique écran OLED IPS 2,8K de 14".

Enfin, côté connectique il a tout ce qu'il faut là où il faut grâce à son port USB 3.0 Always On et ses deux USB 4 Type-C Thunderbolt 4. Sans oublier bien sûr le WiFi 802.11 ax et le Bluetooth 5.1.