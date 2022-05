Le Google Pixel 6 + un Chromecast avec Google TV offert à prix fou chez Darty

Le Google Pixel 6 est un excellent smartphone qui brille notamment par la qualité de ses photos. Ce n'est bien sûr pas son seul avantage puisqu'il offre un très bel écran AMOLED de 6,4" avec une résolution de

1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 images/seconde.

Il dispose de 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM, avec un processeur Google Tensor octa-core. La batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide 30W.

Enfin, pour les photos il dispose d'un double capteur arrière de 50 et 12 Mpx, 8 Mpx à l'avant, pour des vidéos d'une résolution maximale de 4K à 30 ou 60 fps.