Le Samsung Galaxy Z Flip 3 + la montre Galaxy Watch 4 Classic quasiment à moitié prix !

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un smartphone qui a la particularité de se plier en deux pour prendre moins de place en longueur. Il est doté de deux écran, un de 6,7" qui se plie en deux, et un de 1,9" qui apparaît sur la face pliée. Ce modèle dispose d'une mémoire interne de 128 Go avec 8 Go de RAM.

Il tourne avec un processeur Snapdragon 888 et un GPU

Adreno 660. La batterie, d'une capacité de 3300 mAh offre une autonomie confortable d'une journée. Et elle est compatible charge rapide 15W. Côté photo, vous avez deux capteurs à l'arrière de 12 Mpx et un capteur avant de 10 Mpx.

La montre connectée, elle, est reliée en Bluetooth au smartphone. Elle mesure vos battements cardiaques, mais également les calories perdues lorsque vous faites du sport ou encore la qualité de votre sommeil. Elle est également tactile et permet de voir les messages reçues et les notifications des applications que vous aurez autorisées. Équipée d'un micro et d'un haut parleur, elle permet aussi de passer des appels en mode main libre.