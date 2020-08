Soldes : 100€ de remise sur une TV LED Sharp 4K UHD 65" à 549,99€

Nous sommes chez Darty pour cette bonne affaire qui disparaîtra dans quelques heures seulement. Comme toujours, nous débutons par les modalités en rappelant que la livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts. La mise en service chez vous est également gratuite. Il est bien évidemment possible de payer en plusieurs fois et vous bénéficierez de 15 jours pour changer d'avis si vous n'êtes pas satisfait. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Cette TV de la marque Sharp dispose d'un écran 65 pouces (164 centimètres) avec une définition 4K UHD. Vous pouvez donc vous attendre à une qualité d'image impressionnante sur tous vos programmes favoris. Plusieurs technologies sont aussi embarquées comme le Direct LED qui permet de réduire la consommation électrique de votre appareil.