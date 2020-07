Soldes d'été : le smartphone Oppo Reno 2Z à prix cassé chez Fnac

Cette promotion est actuellement chez Darty et la Fnac. Pour la fameuse enseigne au logo jaune, notez que vous aurez plus de choix au niveau de la couleur puisque le mobile est proposé en noir (seul coloris chez Darty), blanc ou vert. Dans tous les cas, les modalités habituelles sont de la partie comme la livraison à domicile et le retrait en magasin gratuits. Le paiement en plusieurs fois et la garantie valable pendant deux ans sont aussi d'actualité dans tous les cas de figure.

Pour ce qui est des caractéristiques de cet OPPO Reno 2Z, sachez qu'il dispose d'un très bel écran OLED de 6,53 pouces avec une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Mediatek Helio P90 répond présent, épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Dans l'ensemble, les performances sont à la hauteur dans tous les domaines. La fluidité est optimale sur l'interface et au moment de passer d'une application à une autre. Les jeux tourneront également très bien sur ce mobile même si quelques ralentissements peuvent être observés sur les plus gourmands.