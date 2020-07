Soldes d'été 2020 : le Oppo A9 à prix cassé chez Fnac - Darty

Vous pouvez obtenir ce mobile chez la Fnac ou Darty pour le même prix. Dans le cas de la première enseigne, le OPPO A9 est disponible en bleu ou en violet et en vert du côté de Darty. Quoi qu'il en soit, la livraison à domicile est gratuite, tout comme le retrait en magasin. Vous pouvez aussi payer en plusieurs fois si vous le souhaitez. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Passons maintenant aux spécificités de cet OPPO A9 qui dispose d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels. La dalle bien calibrée conviendra à n'importe quel type de contenu. Pour sa configuration, le smartphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne importante de 128 Go.

La fluidité est donc garantie sur l'interface du mobile mais aussi entre les applications et même durant une partie sur un jeu vidéo grâce à la puce Adreno 610.