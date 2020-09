Belle promo sur l'excellente barre de son Samsung HW-T550

C'est Darty qui s'occupe de cette promotion permettant d'économiser -23% sur le prix de base. Une fois l'achat effectué, vous obtiendrez 4 mois d'abonnement offerts à Deezer. La livraison à domicile est gratuite, tout comme le retrait en magasin. De son côté, la livraison express vous reviendra à 12,99€. Pour éviter de débourser une telle somme, utilisez votre essai gratuit de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an). Vous aurez 15 jours pour changer d'avis si le produit ne vous convient pas et la garantie est valable pendant deux ans.

La barre de son Samsung HW-T550 offre un son surround 3D d'excellente facture via ses haut-parleurs d'une puissance de 320W et ses basses profondes. L'immersion sera donc totale grâce à la clarté des dialogues et aux basses vraiment performantes. Regarder un film avec ce dispositif connecté à votre téléviseur sera tout simplement délicieux.

Autre bon point, un mode gaming a été intégré à ce modèle. Une fois votre console de salon branchée, votre expérience deviendra ultra immersive via les réglages automatiques de ce mode adapté à tous les jeux vidéo.