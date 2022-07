Ce smartphone Samsung chute à moins de 150€ pour les soldes 🔥

Le Galaxy M13 est équipé d'un écran LCD de 6,6 pouces affichant une qualité Full HD+. Sa puce Exynos 850 est associée à 4 Go de RAM et à 64 Go d'espace de stockage. Bonne nouvelle, Samsung conserve sur ce modèle un emplacement pour carte microSD, qui a tendance à disparaître de nos téléphones. Celui-ci permet d'étendre le stockage jusqu'à 1 To.

Le principal atout du Galaxy M13 est sa très grande autonomie. Sa batterie d'une capacité de 5000 mAh tiendra facilement deux jours entiers, et est compatible avec une puissance de charge de 15W.

Le capteur photo principal de 50 MP et ouverture f/1.8 est accompagné d'un module ultra grand-angle et d'une optique dédiée à la profondeur de champ pour le mode portrait.