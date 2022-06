Faites vous plaisir avec le Xiaomi Redmi Note 10S en promotion folle

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10S ne lésine pas sur les moyens pour vous séduire et il le fait bien. Tout d'abord, sachez qu'il est possible d'y mettre deux cartes sim, mais également une carte microSD afin d'étendre la mémoire de base de 128 Go. Et aussi de brancher des écouteurs filaires grâce à la prise jack présente, chose se faisant de plus en plus rare sur les smartphones.

Il dispose d'un bel écran Super AMOLED de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage pouvant être poussée à 60Hz pour le gaming. Il fonctionne avec un processeur octa-core Helio G95 2,05 GHz et 6 Go de RAM.

Le Xiaomi Redmi Note 10S dispose d'une batterie de 5000 mAh pour une autonomie totale de plus de 15h, soit plus d'une journée d'utilisation classique. Et elle est compatible charge rapide 33W. Ainsi, en moins d'une heure vous pouvez la faire repasser à 100%.

Enfin, l'aspect photo est très intéressant, notamment grâce au capteur principal de 64 Mpx, accompagné de trois autres de 8, 2 et 2 Mpx pour des vidéos en 4K à 30 images/seconde. Face avant, vous avez aussi un très bon capteur de 8 Mpx.