La souris gamer Logitech G402 est à moins de 25€ chez Cdiscount !

Cette offre de Cdiscount s'intéresse donc à une souris gamer filaire de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, et encore moins le modèle G402 Hyperion Fury, qui a de quoi séduire les joueuses et joueurs les plus exigeants.

Extrêmement véloce et précise grâce à sa technologie de moteur à fusion offrant un suivi à un taux de rapport de moins d'1 ms, elle embarque 8 boutons entièrement programmables et 4 paramètres de résolution, de 240 à 4000 ppp, afin de l'adapter à toutes les situations. Le tout est entièrement paramétrable via l'excellent logiciel Logitech G Hub pour une expérience optimale.

En plus de proposer tout ce qu'il faut pour satisfaire tous les gamers, son design sombre et presque futuriste magnifié par quelques éléments rétroéclairés par RGB lui assurera un place de choix dans n'importe quel setup gaming.

D'une hauteur de 136 mm pour une largeur de 72 mm, une épaisseur de 42 mm et un poids total de 144 grammes, cette souris à l'apparence malheureusement principalement adressée aux droitiers assurera d'excellentes performances avec un effort moindre.

Son câble d'une longueur de 2 mètres lui assurera une bonne mobilité sans gêne. Ses clics ultra rapides, ses différents boutons savamment placés sur la souris et son switch de sensibilité à la volée assureront un confort de jeu de tous les instants.