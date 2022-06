Cdisocunt frappe fort avec ces 5 PC Gamer à prix choc

Pour conclure, retrouvons une troisième itération du Lenovo Legion 5, cette fois il s'agit de la référence 82JU00MLFR. Affiché à 1049,99€, il peut passer sous la barre des 1000€ avec le code 100D999CD sur Cdiscount. Le rendant ainsi accessible pour 949,99€.

En quoi est-il différent des modèles précédents ? Premièrement, son châssis est entièrement blanc. Ensuite, son écran Full LED IPS de 15,6" peut être réglé en 165Hz et est compatible FreeSync et G-Sync.

Le processeur AMD Ryzen 7 5800H Cezanne est accompagné de son chipset graphique Radeon RX Vega 8 mais surtout d'une carte graphique NVIDIA Ampere GeForce RTX 3060 avec 6 Go GDDR6 de RAM dédiés. Le SSD M.2 de 512 Go est vide, il faut lui ajouter un OS. Et il y a un second slot pour lui ajouter un compagnon de route. Tout comme il est possible d'augmenter la RAM jusqu'à 32 Go.

Enfin, terminons sur la connectique avec quatre ports USB 3.2 Gen1 dont un Always On, deux USB 3.2 Type-C Gen2 avec un 1 PowerDelivery et une prise HDMI 2.1.