Profitez de promos exceptionnelles sur ces 2 PC MSI équipés d'une GEFORCE RTX3080

Le processeur est un Intel Core i7-11800H octo-Core avec une fréquence allant de 1.9 GHz à 2.3 GHz / 4.6 GHz en mode Turbo, 16 threads et un cache de 24 Mo. Il est accompagné d'une puce graphique Intel Iris Xe et du système Optimus. Celui-ci analyse votre activité afin de décider si l'usage du chipset graphique est suffisant ou s'il faut basculer sur la carte graphique dédiée.

Cette dernière n'est autre que la NVIDIA GeForce RTX 3080 avec 6 Go de mémoire GDDR6 dédiés. Pour assurer la fluidité, vous pouvez ajouter 2 x 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz que vous pouvez upgrader jusqu'à 64 Go.

Ce PC est également équipé du Cooler Boost 5, un système avec deux ventilateurs dédiés et six caloducs en cuivre afin d'assurer une température interne correcte et donc de longues sessions sans risquer la surchauffe et l'usure prématurée des composants.

Le stockage se fait sur un SSD M.2 de 512 Go sur lequel est installé Windows 10 64 bits (vous pouvez passer facilement et gratuitement à Windows 11). Il y a aussi un second emplacement pour un autre SSD M.2.

La connectique vous offre 3 ports USB 3.0, une prise RJ45 femelle, une prise Jack 3,5mm, un mini DisplayPort et un port HDMI 2.1 et bien entendu vous pouvez compter sur le WiFi et le Bluetooth.

Enfin, si vous jouez également sur mobile, sachez que vous pouvez transposer vos jeux sur le PC grâce à l'app MSI App Player et ainsi utiliser le combo clavier/souris pour prendre l'ascendant sur vos adversaires.