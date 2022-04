Double réduction sur l'excellent Redmi Note 11 Pro+ chez Cdiscount !

Le Redmi Note 11 Pro+ ne fait aucune concession lorsqu'il s'agit de satisfaire tous vos besoins. Et ça commence directement avec une résolution de 2400 x 1080 pixels sur un écran AMOLED de 6,67" dont la fréquence de rafraîchissement est ajustable à 120Hz.

Cette version dispose d'une mémoire de 128 Go qu'il est possible d'augmenter grâce à une carte microSD d'une taille maximale de 1024 Go, vendue séparément. C'est un smartphone compatible 5G avec une journée et demi d'autonomie en plus de sa charge rapide.

Côté photo il est fait très fort avec un triple capteur arrière de

108 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx ainsi qu'un capteur frontal de 16 Mpx pour des photos et vidéos d'une qualité exceptionnelle. Enfin, sachez qu'il est certifié IP53 et qu'il peut donc résister à la poussière et à quelques gouttes d'eau sans souffrir.