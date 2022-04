Ces 4 offres high tech valent vraiment le détour

Troisième produit de notre sélection, cette fois-ci assujetti au code CDISCOUNT25 et donc à CDAV si vous voulez en profiter pour 234,99€ au lieu de 259,99€. Il s'agit d'un processeur de la marque AMD, le Ryzen 7 3800X. Il s'agit d'un modèle avec 8 coeurs et 16 threads compatible avec un socket AM4.

Il dispose de 32 Mo de mémoire L3 et 4 Mo de mémoire L2, avec 32 Mo de cache et une fréquence maximale en mode Turbo pouvant atteindre 4,5 GHz. Il est doté de 16 voies en PCI Express avec une finesse de gravure de 7 nm. C'est un atout non négligeable pour votre setup informatique, encore plus avec un prix cassé comme c'est le cas actuellement.