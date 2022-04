Un écran gaming de 32" à ce prix là c'est une offre à ne pas manquer

Cette offre s'intéresse donc à un écran PC gamer de Viewsonic, une marque bien connue dans le domaine, modèle VX3219-PC-MHD. Celui-ci affiche une dalle VA LCD à rétroéclairage LED incurvée 1500R. Et une très grande dalle avec cela, puisqu'elle se hisse à 32", en FHD (1 920 x 1 080) toutefois.

Cet écran de Viewsonic propose cependant d'autres belles caractéristiques, comme un taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz et un temps de réponse d'1 ms. Il comporte par ailleurs un rapport de contraste dynamique 4000:1 / 80000000:1 et une luminosité de 300 cd/m².

De quoi donc afficher les jeux sous leurs plus beaux atours et tout en immersion grâce à sa courbure prononcée. Le confort d'utilisation est également assuré par de nombreuses technologies comme Adaptive Sync, Flicker Free, Blue Light Filter, l'anti-éblouissement et Eye-Care.

Cet écran de Viewsonic n'est pas en reste côté connectique, avec le traditionnel duo comportant un DisplayPort, deux ports HDMI, ainsi qu'une sortie de ligne audio. Il dispose par ailleurs de haut-parleurs d'une puissance de sortie de 2 Watt. Non content d'être un solide écran PC gamer, il pourrait donc également être un compagnon de choix pour accueillir une console.

Tout ceci est proposé dans un design noir relativement simple mais élégant, qui en sa qualité d'écran 32" demandera toutefois beaucoup de place pour pleinement s'exprimer sur votre bureau.