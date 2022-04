Realme GT2 : Cdiscount casse le prix sur ce nouveau smartphone

On ne connait pas forcément bien la marque Realme sous nos latitudes mais le constructeur rencontre de plus en plus de succès grâce à ses modèles très abordables et proposant néanmoins une fiche technique plus que solide.

Le Realme GT2 en est la preuve la plus éclatante avec son écran 6,62 pouces 120 Hz sans bords qui n'intègre qu'une caméra poinçonnée 16 mégapixels et un capteur d'empreintes placé sous l'écran pour gagner en surface d'affichage. Chaque pixel est utilisé à bon escient pour vous permettre de consulter vos photos et vos vidéos de la meilleure des manières.

Au dos on retrouve un bloc photo complet avec un objectif principal 50 mégapixels pour des photos au niveau de détails stupéfiant. On retrouve également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels pour les photos de près.

Le Realme GT2 est alimenté par le processeur Snapdragon 888 5G, l'un des plus puissants du marché Android, et comme son nom l'indique, votre futur smartphone est compatible avec les réseaux mobiles 5G pour des téléchargements plus rapides et une connexion à la latence réduite.

La batterie de 5000 mAh enfin vous assure d'une autonomie d'une journée complète en usage moyen, même en utilisant de façon ponctuelle des applications gourmandes comme des jeux vidéos.