À moins de 1000€ pour un PC portable ASUS équipé d'une RTX 3050 !

Le Vivobook Pro 15 aligne les composants de qualité sur sa fiche technique. Il est équipé d'un processeur octa-core AMD Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM soudés pour l'accompagné. Celui-ci propose également une puce graphique AMD Radeon RX Vega 8 avec le système Optimus.

Ce dernier calcule la puissance nécessaire au bon fonctionnement de votre ordinateur. Et bascule si besoin sur la carte graphique dédiée. Et il s'agit ni plus ni moins qu'une NVIDIA Ampere GeForce RTX 3050 avec 4 Go de mémoire GDDR6 dédiés.

En plus du WiFi et du Bluetooth, indispensables, vous avez également une bonne connexion physique avec deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 (Gen1), un USB-C 3.2, un HDMI 1.4 et un slot microSD. Sachez également qu'il y a un OS de préinstallé, Windows 10, pour un usage immédiat.