Avec ce code promo, le Xiaomi Poco M4 Pro chute à moins de 200€

Passons maintenant en revue les possibilités techniques du POCO M4 Pro. Tout d'abord sachez qu'il peut accueillir soit deux cartes nano sim, soit une nano sim et une microSD afin d'étendre la mémoire de stockage principale. Le modèle en promo ici offre 128 Go de mémoire de base. Et vous pouvez mettre une carte de 1024 Go maximum afin de stocker tous vos fichiers multimédia.