Cdiscount casse le prix des PC portables gamer HP et Lenovo

Si vous êtes joueur, vous avez de très bonnes raisons de vous pencher sur le Lenovo Legion 5. Cela à commencer par le bel écran de 15,6" disposant d'une dalle IPS avec une définition de 1920 x 1080 (HD), et d'un anti-éblouissement, tout est fait pour vous en mettre plein la vue sans vous abimer les yeux. Car cet ordinateur est pensé pour la performance, avec notamment le processeur AMD Ryzen 5 5600H moulinant à 3,3 GHz et même 4,2 GHz en mode turbo ainsi que 8 Go de RAM (pouvant être augmenté jusqu'à 32 Go à votre guise).

Doté de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, adaptez votre ordinateur à vos besoins grâce au mode DLSS. Ainsi, vous passez par exemple de 39 fps à près de 107 fps ! Parfait pour être le plus rapide ! Vous pouvez également atteindre des taux de rafraichissement de 120 Hz et un temps de réponse mini de 3ms !

Enfin, avec 512 Go de stockage interne, laissez libre cours à vos envies et enregistrer tout ce dont vous avez besoin directement sur votre PC. La connectique est également complète, avec un port USB 3.2 Gen 1 (Always On), 3 x USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, un port HDMI et une prise combo casque/microphone.