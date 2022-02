HP Pavilion Gaming : le prix de ce PC Portable Gamer baisse grâce à ce code promo

Les 24h de l'informatique sont un rendez-vous immanquable chez Cdiscount, et profitez-en pour sérieusement vous pencher sur ce HP Pavilion 17. En effet, celui-ci possède un bel écran de 17,3 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080) 1080p et un très bon taux de rafraichissement de 144 Hz. Vous profitez également d'un anti-reflet et un anti-écran bleu pour préserver au maximum vos yeux.

Plus encore, avec le processeur Intel Core i5 11300H pouvant mouliner jusqu'à 4,4 GHz en mode Turbo, 8 Go de RAM (DDR4) et la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, tout est pensé pour offrir un minimum de latence et un maximum de plaisir durant vos parties.

Ce PC HP Pavilion 17 profite également d'une webcam HD, 512 Go de stockage (SSD), une batterie de 52,5 Wh (environ 4h30 de jeu), ainsi qu'une bonne connectique comprenant un port USB-C 3.2, 2 ports USB 3.2, un port LAN, un port HDMI et une prise jack.