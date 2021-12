Samsung Galaxy S21 : ce nouveau code promo fait chuter son prix

Le Samsung Galaxy S21 est un smartphone qui impressionne par ses capacités et son rapport qualité prix. Surtout avec le code promo qui le fait passer à 639€ sur Cdiscount. Avec son bel et grand écran de 6.7 pouces en Super AMOLED, il affiche une belle image grâce à son processeur Exynos 2100 et sa fréquence de 2,9 GHz.

Le modèle en promo ici a une coque grise et surtout 128 Go de mémoire interne sans possibilité d'extension par carte microSD. Sachez qu'il existe une version 256 Go si vous avez peur que les 128 ne suffisent pas. Pour la RAM les deux modèles sont à la même enseigne : 8 Go de RAM pour faire tourner apps et jeux.

L'appareil photo arrière est composé de trois capteurs de 64 Mpx, 12 Mpx et 12 Mpx. Pour les selfies, c'est un capteur de 10 Mpx qui se trouve à l'avant. Cela vous permet de filmer et photographier jusqu'en 8K à 30 images par seconde.

Enfin, la batterie de 4800 mAh est compatible avec la charge rapide 25 Watts, ce qui permet de recharger complètement le smartphone en seulement une heure. Et pour ce qui est de l'utilisation, vous pouvez largement compter sur 1,5 jour d'autonomie en usage normale. Mais il s'agit d'une mesure subjective puisque tout dépend de comment vous l'utilisez.