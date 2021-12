Un Chromebook pour Noël ? Profitez de 50€ de réduction avec ce code promo

Troisième Chromebook, retournons du côté de chez Asus avec le C223NA-GJ0010 et son écran classique de 11,6" anti-éblouissement qui est parfait pour la bureautique. Affiché à 349,99€ sur Cdiscount, il passe à 299,99€ avec le code CHROMEBOOK50. Plus petit que les deux précédents, il n'en reste pas moins très pratique avec son processeur Intel Celeron N3350 accompagné de la puce graphique Intel HD Graphics 500. Il tourne avec 4 Go de RAM et vous pouvez stocker apps et documents sur son disque eMMC de 32 Go. Il est possible de rajouter une carte microSD afin d'étendre la taille de la mémoire. Son autonomie de 10h le rend très pratique pour les journées de travail, et l'usage de ChromeOS se fait de façon tout à fait fluide.