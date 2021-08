OnePlus Nord N100 : le smartphone d'entrée de gamme encore moins cher avec ce code promo

Dévoilé en même temps que le N10 5G en octobre 2020, le OnePlus Nord N100 disponible dans un coloris gris est un smartphone doté d'un écran LCD de 6,2 pouces avec une définition en HD+ de 1600 x 720 pixels et une fréquence de rafraichissement de 90 Hz.

Fonctionnant sous le système d'exploitation OxygenOS (basé sur Android), le téléphone du constructeur chinois est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 460, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 64 Go extensible jusqu'à 256 Go par carte microSD (non fournie) et d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh.

Au niveau de l'APN, on retrouve un double capteur principal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP. Enfin, la connectique du smartphone est notamment composée de la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.0, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes.