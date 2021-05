Xiaomi Mi 10T : 50€ de réduction (ODR) sur l'un des meilleurs smartphones Xiaomi

Dévoilé à la rentrée 2020 en même temps que la version Pro, le Xiaomi Mi 10T embarque un écran en Full HD+ de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1800 pixels, la technologie HDR10 et une protection Corning Gorilla Glass 5. Il est aussi doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une batterie de 5260 mAh, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 128 Go.

Concernant les photos, on retrouve la présence d'un capteur principal de 64 MP associé à un ultra grand-angle de 13 MP. À l'avant, c'est une caméra frontale de 20 MP qui prendra les selfies.