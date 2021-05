Samsung Galaxy S21 : 160€ de réduction et un prix jamais vu sur le dernier smartphone Samsung

Nous sommes chez Cdiscount pour retrouver cette promotion qui se fera par l'intermédiaire d'une offre de réduction (ou ODR). En fournissant les pièces justificatives demandées dans le document, vous obtiendrez un remboursement d'une valeur de 160€. Attention car cette remise n'est valable que ce vendredi de 16h00 à 23h59. Vous allez devoir faire vite ! La livraison à domicile ou en point retrait est offerte et le paiement en quatre fois est également d'actualité. Par ailleurs, la garantie affiche une durée de deux ans pour tous les acheteurs.

Le Samsung Galaxy S21 est pourvu d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec une définition en 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cette dalle est tout simplement magnifique et embellira n'importe quel contenu. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Exynos 2100 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (non extensible). Ce téléphone est même compatible avec la 5G.

Les performances sont donc au rendez-vous puisque vous pourrez lancer les jeux vidéo gourmands en ressources sans jamais sacrifier la fluidité ou même le rendu des graphismes. Aucun ralentissement n'interviendra pour gâcher votre expérience.