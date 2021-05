Redmi Note 9 : l'excellent smartphone Xiaomi tombe à moins de 140€

C'est le site bordelais Cdiscount qui s'occupe d'héberger cette réduction immédiate à la portée de tout le monde. De plus, la livraison à domicile ou en point retrait est offerte. Les avantages Cdiscount à volonté (à 8€ seulement pour la première année) permettent de profiter de la livraison express gratuite dès 10€ d'achat. Le paiement en quatre fois, soit 35,85€ au moment de l'achat puis 35,83€ par échéance, est de la partie. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Xiaomi Redmi Note 9 est un smartphone doté d'un écran LCD de 6,53 pouces avec une définition en Full HD+ (2380 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement à 60 Hz. Au niveau de ses spécificités techniques, le téléphone embarque un processeur MediaTek Helio G85 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD).

Ainsi, les performances de ce modèle sont convenables puisqu'il s'agit d'un entrée de gamme. Il tiendra la route au moment de lancer plusieurs applications en même temps et aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience sur l'interface. Par contre, des concessions sont d'actualité sur les graphismes et la fluidité des jeux vidéo gourmands en ressources.