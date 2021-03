Un PC portable Asus TUF Gaming A17 avec Ryzen 5 et GTX 1660Ti à moins de 900€

Le PC portable Asus TUF Gaming dispose d'un écran profitant d'une diagonale de 17 pouces avec une définition en Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux de rafraichissement à 120 Hz. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 3 GHz épaulé par une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Graphics, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 Home est inclus.

Avec une telle configuration, vous pourrez jouer à la plupart des nouveautés du moment dans d'excellentes conditions. Cette machine est également pensée pour le multitâche. Pour profiter pleinement des capacités de votre ordinateur, un mois d'abonnement au Xbox Game Pass PC est même offert.