Cette batterie externe Xiaomi Mi 3 10000mAh à moins de 10€

Nous utilisons de plus en plus d'appareils électroniques, et le smartphone n'est plus le seul accessoire populaire à nous accompagner au quotidien. Les écouteurs, les casques, et même les montres connectées possèdent des batteries qu'il faut bien souvent recharger.

La batterie portable est donc devenu un compagnon de route presque indispensable qui peut vous sortir d'une panne de courant en un clin d'œil. D'une dimension de 14 x 7 x 1.5 cm, cette batterie externe Xiaomi Mi 3 se glisse facilement dans une poche ou encore un sac.

Avec 10 000 mAh de capacité, vous pourrez facilement tenir la journée sans jamais brancher vos appareils au secteur. Elle possède un port USB-C PD permettant au courant de circuler dans les 2 sens ainsi qu'un port micro-USB pour la charger et 2 ports USB A classiques. Dernier détail : la batterie supporte la charge rapide jusqu'à 18W et possède également un mode "courant faible" pour ne pas abimer les petits appareils comme les bracelets connectés pas exemple.