Une Smart TV Samsung LED 4K UHD 55" à moins de 480€ !

On obtient ainsi un bel écran de 55" pouces (138 cm) dont le profil est un compromis entre une diagonale généreuse et un encombrement réduit. En plus d'un design ultra-mince, l'appareil dispose d'un pied minimaliste. Celui-ci permettra de ranger sous sa TV divers objets sans contrainte : barre de son, télécommande…

Cette TV se remarque aussi par la qualité de son image. Sa résolution 4K promet une très haute définition, avec une prise en charge efficace de chaque détail. La 55TU7022 repose également sur le rétroéclairage par LED, un assombrissement UHD, et surtout, la technologie HDR 10+. Celle-ci assurera des réglages personnalisés scène par scène, générant une expérience télévisuelle proche de la perfection. Divers modes (jeu, film, faible latence…) sont également accessibles en quelques clics.